«Почта России» разберется в ситуации, зачем их сотрудник прыснул перцовкой в лицо человеку в Томске

«Комсомолка» продолжает разбираться в ситуации и узнает подробности. Фото: "Комсомольская правда"

В Томске вечером во вторник, 23 ноября, в одном из telegram-каналов региона появилось видео, где сотрудница «Почты России» в момент конфликта с посетителем брызнула перцовым баллончиком ему в лицо. «КП-Томск» связалась с представителями организации, где нам рассказали, что они разбираются в ситуации.

- Да, инцидент был. Но мы не знаем, как все было на самом деле. Поэтому сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, что именно произошло, какие будут последствия и наши дальнейшие действия, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

К видео томич написал комментарий о том, что он хотел забрать посылку, но в отделение почты его не захотели пускать, якобы они уже закрыты. Вся ситуация вылилась в конфликт, в результате чего мужчина получил газовым баллончиком в лицо.

«Комсомолка» продолжает разбираться в ситуации и узнает подробности.