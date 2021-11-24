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Общество24 ноября 2021 5:15

«Почта России» разберется в ситуации, зачем их сотрудник прыснул перцовкой в лицо человеку в Томске

Мужчина выложил в сеть видео, как работница почты брызнула ему газом в глаза
Ксения Высотина
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«Комсомолка» продолжает разбираться в ситуации и узнает подробности. Фото: "Комсомольская правда"

«Комсомолка» продолжает разбираться в ситуации и узнает подробности. Фото: "Комсомольская правда"

В Томске вечером во вторник, 23 ноября, в одном из telegram-каналов региона появилось видео, где сотрудница «Почты России» в момент конфликта с посетителем брызнула перцовым баллончиком ему в лицо. «КП-Томск» связалась с представителями организации, где нам рассказали, что они разбираются в ситуации.

- Да, инцидент был. Но мы не знаем, как все было на самом деле. Поэтому сейчас проводится проверка, чтобы выяснить, что именно произошло, какие будут последствия и наши дальнейшие действия, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

К видео томич написал комментарий о том, что он хотел забрать посылку, но в отделение почты его не захотели пускать, якобы они уже закрыты. Вся ситуация вылилась в конфликт, в результате чего мужчина получил газовым баллончиком в лицо.

«Комсомолка» продолжает разбираться в ситуации и узнает подробности.