На севере Томской области прокуратура вмешалась в судьбу двух заброшенных зданий

Заброшенные здания находятся рядом с детскими площадками, это дополнительный риск, подчеркивают в прокуратуре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура обязала администрацию города Кедрового на севере Томской области исключить несанкционированный доступ людей на объект незавершенного строительства, сообщили в ведомстве.

«На территории города имеется выведенное из эксплуатации здание школы, а также незавершенное строительством здание лечебного корпуса. Указанные объекты не эксплуатируются, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, в них имеется свободный доступ третьих лиц», - говорится в сообщении.

Оба здания – школы и больницы – находятся рядом с детскими игровыми площадками, дети могут забраться в заброшенные помещения и получить травмы.

В прокуратуре особо отметили, что меры по ограничению доступа в эти здания администрация Кедрового не принимает.

В итоге, прокуратура г. Кедрового через суд обязала орган местного самоуправления принять меры, препятствующие несанкционированному доступу на объект незавершенного строительства

Решением Кедровского городского суда требования удовлетворены, администрация обязана исключить несанкционированный доступ людей на объект незавершенного строительства.