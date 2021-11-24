Полиция задержала мошенника из Петербурга, обманувшего двух томичек

Мошенник предлагал совместные поездки из Томска в Новосибирск и Красноярск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж с банковских карт двух томичек; мошенник был задержан в Санкт – Петербурге, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть УМВД России по Томской области поступили сообщения от двух жительниц областного центра о хищении денежных средств. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий подозреваемый был установлен в городе Санкт-Петербург. Им оказался местный житель 2003 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Установлено, что мужчина опубликовал в одном из онлайн сервисов поиска автомобильных попутчиков предложения о перевозке пассажиров из Томска в Красноярск и Новосибирск. В объявлении было указано, что поездки должны быть полностью оплачены до оказания услуги.

Предложением заинтересовались две жительницы Томска, они списались с «лжеводителем», и, обсудив условия, перешли по ссылке, отправленной им в мессенджере.

Далее женщины указали реквизиты своих банковских карт и коды из SMS-сообщений. После этих операций, томички обнаружили, что деньги списаны с карт, причем в сумме больше изначально заявленной. После списания злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Кража».