Томичам в борьбе с COVID-19 рекомендуют ориентироваться на профилактику

Врачи в период пандемии советуют высыпаться и много гулять. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Противовирусные препараты, рекомендованные Министерством здравоохранения, не избавляют больных от COVID-19; препараты на основе фавипиравира, ремдесивира, умифеновира и интерферона-альфа 2Б способны лишь снизить температуру, заявил глава томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Гольдберга Вадим Жданов.

- Но ни про одно из этих средств нельзя сказать, что оно приведет к излечению от COVID-19 на 100% или к существенному облегчению состояния, - уточнил глава НИИ фармакологии.

Специалист также добавил, что Минздрав корректирует список препаратов, которые могут быть эффективны в борьбе с COVID-19, а во главу угла при борьбе с COVID-19 нужно делать на профилактику, в частности на вакцинацию.

Глава другого томского НИИ - психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан, в свою очередь, рекомендовал не забывать о немедикаментозной профилактике – качественном питании, полноценном восьмичасовом сне, прогулках, насыщающих организм кислородом.

По данным на 23 ноября в Томской области зарегистрировано 54 085 подтвержденных случаев заболевания коронавиирусом.