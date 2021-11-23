В районный суд в Томске направлены четыре уголовных дела о взяточничестве

Один пьяный таксист потянул с собой в суд инспектора ДПС и еще двух томичей! Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районный суд в г. Томске направлены четыре уголовных дела о взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Дела возбуждены в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, обвиняемого в получении взятки, водителя такси, обвиняемого в даче взятки, а также двоих местных жителей, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве.

Сайт правоохранительного ведомства излагает версию следствия в этих уголовных делах. Суть ситуации заключается в том, что бывший коллега, находящийся на пенсии, уговорил знакомого инспектора ДПС отпустить пьяного таксиста за взятку. История произошла этим летом.

Сообщается, что уголовные дела направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Томска.