Нарушители продолжают незаконно рубить лес в Томском районе региона

Выпавший в лесу снег не стал помехой в криминальной работе "Черных лесорубов"... Фото: Олег АДАМОВИЧ

За минувшие 7 дней инспекторы государственного лесного надзора выявили и пресекли два факта незаконной рубки древесины в Томском районе региона, сообщила 23 ноября пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты информируют о том, что в Тимирязевском лесничестве Томского района была задержана группа лиц, которая занималась рубкой леса в особо крупном размере. Отмечается, что нарушители успели спилить 631,1 кубометра сосны, осины и березы. Ущерб Лесного фонда от незаконной рубки составил более 8,2 млн рублей.

Интернет-портал администрации Томской области сообщает, что второй случай был выявлен на территории Корниловского лесничества того же района, где инспекторы задержали гражданина. Мужчина незаконно спилил 6 осин, заготовил 6,4 кубометра древесины. Он нанес ущерб Лесному фонду в размере 5,7 тыс. рублей. У нарушителя изъяты бензопила и трактор.

Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела.