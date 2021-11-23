На севере Томской области водитель и пассажирка пострадали в столкновении двух иномарок

Две Тойоты встретились и столкнулись на сельском перекрестке. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Две иномарки столкнулись днем во вторник на севере Томской области, в с. Каргасок. ДТП случилось на перекрестке неравнозначных дорог, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Как отмечает сайт УМВД России по Томской области, в аварии пострадали 57-летний водитель Toyota Gaia и 49-летняя пассажирка из автомобиля Toyota Highlander. Они получили травмы и доставлены в больницу.

По предварительной информации, 57-летний водитель Toyota Gaia не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Highlander, который выезжал на перекресток по главной дороге.