За кражу таксофона житель Парабели заплатит более 100 тысяч рублей

Тяга к прекрасному обойдется жителю Парабельского района в 105 тысяч рублей. Вину в преступлении подсудимый признал полностью. Фото: Виктор Гусейнов

В Парабельском районе Томской области местный житель осужден за кражу таксофона и повреждение объекта электросвязи; мужчине предстоит выплатить крупный штраф, сообщили в прокуратуре региона.

«Мировой судья Парабельского судебного района признал 39-летнего жителя с. Парабель виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объектов электросвязи)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что телефонный аппарат общего пользования был похищен в июле 2021 года в селе Голещихино. Без связи на три недели остались более 70 жителей села.

Причина, побудившая жителя Парабели похитить таксофон, как выяснилось, лежит в области эстетики, он хотел украсить интерьер своего дома.

Вердикт суда - штраф в размере 105 тысяч рублей.

На одной из крупнейших российских платформ по купле-продаже не новых вещей есть несколько предложений по сбыту таксофонов, цены варьируются от 500 рублей до 25 тысяч рублей.