Возрастную супружескую пару из Томска будут судить за сбыт наркотиков

В полиции рассказали, что супруги тщательно соблюдали меры предосторожности и использовали специальную терминологию, исключающую слова «наркотики» или «героин». Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении возрастной супружеской пары; мужа и жену обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщили в полиции региона.

«По версии следствия, 52-летний мужчина и 58-летняя женщина осуществляли незаконный сбыт героина и морфина путем передачи через тайники-закладки на территории областного центра», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ и по части 4 статьи 228.1 УК.

В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли из машины наркодилеров, а также из оборудованного ими тайника около 900 свертков с запрещенными веществами общей массой более 245 граммов.

Согласно действующему российскому законодательству, наказание за приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта (ст. 228) зависит от размера изъятых веществ.

Уголовное дело в отношении немолодых распространителей направлено в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.