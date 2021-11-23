Коронавирус в Томске: + 258 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 311 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 54 085 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 26 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 311 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,07. В коечном фонде свободно 25,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 996 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 243 пациента скончалось, 36 051 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 400 835 человек, 266 579 скончались, 8 089 694 выздоровели.

23 ноября "КП-Томск" писала о том, что в Томске открыт новый, 12-й по счету, мобильный пункт вакцинации, на этот раз в ТЦ "Изумрудный город".