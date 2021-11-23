Мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 открыт в томском ТЦ «Изумрудный город»

Мобильные пункты вакцинации в Томске открываются практически каждый день, пока их 12. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Новый мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 и гриппа открыт в Томске, располагается он на первом этаже торгово-развлекательного центра «Изумрудный город», сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

«Новый пункт на пр. Комсомольский, 13 б будет работать ежедневно с 12 до 20 часов. Вакцинацию проводят медики медсанчасти «Строитель», - говорится в сообщении.

Прививочные кабинеты работают в каждой городской поликлинике, что касается мобильных пунктов, их в городе уже 12.

По данным областного департамента здравоохранения, вакцинацию от коронавируса прошли 445 553 жителей Томской области, 382 524 поставили оба компонента вакцины.

12 ноября «Изумрудный город» объявил, что томичей начнут пускать на территорию торгового центра без QR-кода, однако спустя несколько часов это решение было отменено, торговый комплекс вернулся к проверке прививочных QR-кодов.

«КП-Томск» 22 ноября опубликовала список адресов всех мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Томске.

Как известно, прививку от коронавирусной инфекции и гриппа можно делать одновременно. Минздрав рекомендует просто вводить вакцины в разные части тела, например, в левое и правое плечо.