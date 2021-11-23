В Томске живым и здоровым найден ушедший из дома 16-летний подросток

Родители мальчика привлечены к административной ответственности, их обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники томской полиции нашли живым и здоровым несовершеннолетнего жителя областного центра Бражникова Константина, который ушел из дома 18 ноября, сообщили в ведомстве.

«23 ноября, около 11 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с инспекторами по делам несовершеннолетним было установлено местонахождение подростка 2005 года рождения. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении подростка противоправных действий не совершалось», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции также рассказали, что 16-летний мальчик ушел из дома по переулку Б. Хмельницкого в утренние часы 18 ноября 2021 года. В правоохранительные органы заявление о пропаже ребенка поступило поздно вечером 22 ноября.

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации за помощь в проведении поисковых мероприятий.

В пресс-релизе регионального УМВД также есть информация о том, что законные представители ребенка привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Это «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Штраф за данное деяние крайне незначительный, размер его составляет от 100 до 500 рублей.