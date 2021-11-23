Телефонные мошенники могут представляться сотрудниками любого ведомства, в том числе, прокуратуры, банка, полиции, Пенсионного фонда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Телефонные мошенники в Томской области стали представляться сотрудниками прокуратуры, преступный замысел в том, чтобы попытаться раздобыть персональные данные и затем похитить деньги, сообщили в ведомстве.

«Гражданам поступают телефонные звонки от мошенников, которые, представляясь должностными лицами прокуратуры, вводят их в заблуждение о якобы имеющей место совместной с органами ФСБ, МВД, банковскими учреждениями «специальной операции» по установлению и задержанию преступников, похищающих деньги с банковских карт», - говорится в сообщении прокуратуры Томской области.

Особо подчеркивается, что мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры, используют технические средства, отображающие номер звонившего как реальный номер прокуратуры нашего региона.

Ну, а задача у аферистов всегда одна – выманить информацию о счетах, паролях банковских карт и т. д.

Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников.

Ведомство также обращается к горожанам, если вам поступил звонок подобного рода, необходимо оперативно обратиться в правоохранительные органы или по телефону дежурного прокурора - 52-74-95.

В МВД России констатируют, телефонное мошенничество на сегодняшний день - один из главных каналов хищения денег у россиян. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, полиции, Пенсионного фонда. Они могут говорить об угрозе счету, предлагать компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель — вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.