Томичи стали больше тратить на покупки в магазинах и меньше на походы в кафе и рестораны

По данным Томскстата, в период пандемии томичи системе общественного питания предпочитают магазины. Фото: Ксения Высотина

Оборот розничной торговли в Томской области за 10 месяцев 2021 года вырос на 2,1% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, оборот общественного питания уменьшился на 4,0%, сообщает Томскстат.

«Оборот розничной торговли в период с января по октябрь 2021 года составил 155,4 млрд рублей. Оборот общественного питания (включает: оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания), за тот же период составил 5,4 млрд рублей», - говорится в сообщении статистического ведомства.

Экономисты говорят, что с 2020 года самое значительное снижение расходов россиян приходится на категории, связанные с развлечениями, в том числе, это кафе и рестораны.

По некоторым позициям расходы, напротив, выросли. Спрос на лекарства и медицинские товары в целом по стране и у нас, в Томской области, остается высоким.