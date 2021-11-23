Жительница Северска потеряла около миллиона рублей, пытаясь вернуть то, что проиграла на бирже

Распространенный способ похитить деньги с карты – убедить владельца самостоятельно перевести определенную сумму на счет аферистам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники выманили у жительницы Северска около 1 миллиона рублей, убедив, что помогут вернуть ей ранее проигранные на бирже деньги, сообщили в полиции региона.

«С заявлением о хищении денежных средств в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск обратилась местная жительница, 1965 года рождения. С целью получения дополнительного заработка северчанка начала заниматься инвестициями на онлайн бирже, но проиграла около 400 000 рублей», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Спустя какое-то время после крупного проигрыша, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником организации, занимающейся возвратом денежных средств людям, попавшим в подобную ситуацию.

Звонивший заявил - для того, чтобы запустить процедуру возврата, нужно оплатить открытие так называемого «резервного счета», после потребовалось внести страховой взнос.

Четко следуя всем полученным указаниям, 56-летняя женщина неоднократно переводила разные суммы на счета аферистов.

Только после того, как мошенники заявили, что в очередной раз нужно пополнить счет, женщина поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.