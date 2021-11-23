Стоимость проезда в общественном транспорте Томска с 1 января 2022 года увеличится на рубль

В постановлении городской администрации прописано, как будут меняться цены на проезд в общественном транспорте Томска, прописано вплоть до 31 декабря 2024 года. Фото: Ксения Высотина

Стоимость проезда в общественном транспорте Томска с 2022 года увеличится. Согласно постановлению администрации города от 2019 года, одна поездка в автобусе, трамвае или троллейбусе в следующем году будет стоит 24 рубля.

«К 2023 году стоимость проезда в городском транспорте увеличится до 25 рублей, а в 2024 не изменится и также останется на уровне 25 рублей», - говорится в приложении к тексту постановления, в котором прописаны предельные максимальные тарифы стоимости пользования общественным транспортом на период с 2020 по 2024 год.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Томска на сегодняшний день составляет 23 рубля, после 21.00 тариф увеличивается до 25 рублей.

В октябре 2021 года телеграм-канал мэрии Томска со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Александра Карпанина сообщал, что администрация города ищет возможности обновить подвижной состав общественного транспорта и продолжить ремонт трамвайных путей за счет средств нацпроекта. Также, по словам чиновника, большой проблемой для Томска является нехватка водителей троллейбусов и - в меньшей степени - трамваев.

- Эту проблему еще предстоит решить, - заявил Карпанин.