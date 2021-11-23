Жители Томска и ближайших районов смогут передать обращения в органы власти с помощью голосового помощника

Для запуска сервиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томской области смогут передать обращения в органы власти с помощью голосового помощника «Алисы», которая направит все вопросы напрямую в федеральную систему обратной связи. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Обращение в органы власти теперь можно отправлять через сервис «Яндекса» «Алиса», который передает их напрямую в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент»», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что для запуска сервиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент».

Руководитель ЦУРа Томской области Александр Петухов заявил, что теперь жители могут еще быстрее и удобнее рассказать о проблеме, просто проговорив свой вопрос голосовому помощнику.