В Томске полиция просит помощи в поисках 16-летнего подростка

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мальчика, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 (с мобильного). Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция просит помощи в поисках 16-летнего подростка. Бражников Константин ушел из дома 18 ноября и не вернулся, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«22 ноября 2021 года около 22 часов 58 минут в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о том, что 18 ноября 2021 года, в утреннее время суток, ушел из дома по переулку Б.Хмельницкого города Томска и до настоящего времени не вернулся Бражников Константин, 2005 года рождения», - говорится в сообщении.

Уточняются приметы пропавшего: на вид 16 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы русые длинные.

В день исчезновения Константин был одет в шапку красного цвета с помпоном, куртку зимнюю темно-синего цвета, светло-синее джинсы, белые кроссовки, рюкзак серого цвета.

Полиция настоятельно просит, если кому-то известно нахождение мальчика, обратиться в УМВД России по Томской области по телефону: 02 или 102 (с мобильного).