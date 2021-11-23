В Томске в декабре планируется открытие нового детского сада на Иркутском тракте

В детском саду будут 3 ясельных и 6 дошкольных групп. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в декабре этого года планируется открытие нового детского сада на Иркутском тракте. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 220 мест, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«По информации департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада по Иркутскому тракту, 175/3. Детский сад рассчитан на 220 мест», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в детском саду будут 3 ясельных и 6 дошкольных групп. Также в учреждении созданы общие курсы для детей, например, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты ИЗО, аэробики, медблок и пищеблок.

Помимо этого, в мэрии добавили, что в саду построены прогулочные площадки с детским игровым оборудованием, две общие площадки для занятий физкультурой, площадка для изучения правил дорожного движения.

Отмечается, что на данный момент в помещениях детского сада устанавливают мебель и оборудование. Открыть его планируется в декабре после завершения работы по лицензированию образовательной деятельности.

Напомним, ранее разрешение на ввод в эксплуатацию получил детский сад на 145 мест по ул. Высоцкого, 16.