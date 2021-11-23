Мирославы Орестовны Филипповой широко известно благодарным пациентам. Фото: tnimc.ru

В Томске скончалась Заслуженный врач РФ Мирослава Филиппова, которая более 30 лет посвятила работе в Генетической клинике НИИ. Информация об этом появилась в пресс-службе томского национального исследовательного медцентра РАН.

«С прискорбием сообщаем о смерти врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Медико-генетического центра НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, Заслуженного врача РФ Мирославы Орестовны Филипповой», - говорится в сообщении.

На сайте также сказано, что Мирослава Филиппова была выпускницей Томского Ордена Трудового Красного Знамени медицинского института, она более 30 лет посвятила работе в Генетической клинике НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ.

Коллеги Заслуженного врача РФ рассказали, что имя Мирославы Орестовны Филипповой широко известно благодарным пациентам как в Томской области, так и за ее пределами.

Редакция также выражает свои соболезнования близким.