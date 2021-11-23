Томские сотрудники ЖКХ за две недели проверили 218 крыш на качество уборки от снега

Работу ведут сотрудники отделов ЖКХ в администрациях районов Томска и инспекторы «Санитарной милиции». Фото: "КП" Архив

В Томске сотрудники ЖКХ за две недели проверили 218 крыш на качество уборки от снега. По результатам очищено только около 100 домов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«За минувшие две недели было проведено 218 проверок, УК и ТСЖ выданы предписания, по результатам которых очищено порядка 100 кровель домов», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что эту работу ведут сотрудники отделов ЖКХ в администрациях районов Томска и инспекторы «Санитарной милиции».

Также в мэрии уточнили, что в минувший понедельник, 22 ноября, дворники компаний привели в порядок 36 крыш домов по ул. Иркутский тракт, Лазарева, Олега Кошевого, Некрасова, Алтайская, Белозерская, Енисейская и других.

Добавим, что при случаях скопления снега и наледи на крышах домов томичи могут сообщать в районные администрации по телефонам: Ленинский район: 51-71-28; Октябрьский район: 90-24-71; Кировский район: 56-05-97; Советский район: 54-48-21.