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Общество23 ноября 2021 2:32

В Томске завершается строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера

Больница будет рассчитана на 120 коек
Ксения Высотина
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Хирургический корпус площадью 18 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену.

Хирургический корпус площадью 18 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершается строительство томского хирургического корпуса областного онкодиспансера. Больница будет рассчитана на 120 коек, сообщает telegram-канал облздрава.

«Сейчас строители завершают отделку фасада и теплого перехода к действующему корпусу Областной клинической больницы. На прилегающей территории выполнен полный цикл благоустройства: асфальтирование, укладка плитки, установка фонарей», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что новое медучреждение - это объект национального проекта «Здравоохранение». Хирургический корпус площадью 18 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. На возведение и оснащение объекта высокотехнологичной аппаратурой было направлено 3,9 млрд рублей.

Как заявил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, все основные строительные работы на хирургическом корпусе планируется завершить до конца текущего года.