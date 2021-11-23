В Томской области всего 130 работодателей отчитались о вакцинации 80% сотрудников

Работники любых организаций к 25 ноября должны поставить прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего 130 работодателей Томской области отчитались о вакцинации 80% сотрудников. С 25 ноября работники любых организаций должны поставить прививку от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С 25 ноября организации Томской области, вход в которые допустим только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, могут быть проверены на наличие этих же документов у сотрудников, предоставляющих услуги населению», - говорится в сообщении.

В региональной администрации рассказали, что региональный оперштаб дал распоряжение, что работники любых организаций к 25 ноября должны поставить прививку от коронавирусной инфекции, либо первый ее компонент. Если у сотрудника не будет сертификата, который подтвердит вакцинацию или перенесенное заболевание, работодатель должен отстранить его от предоставления услуг.

Заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко в свою очередь заявила, что в отсутствия у посетителя сертификата, подтверждающего вакцинацию, он не может получить услуги в данном заведении. Соответственно, и сотрудникам, предоставляющим эти услуги, важно иметь активный иммунитет к инфекции.

- При выявлении нарушений составляется протокол и передается в суд, который выносит решение об административном наказании, - добавила замгубернатора.

Алена Левко также отметила, что проверки не коснутся тех организаций, которым вручены сертификаты социальной ответственности «Территория здоровья», подтверждающие вакцинацию не менее 80% коллектива. На сегодня такие сертификаты получили 130 работодателей.