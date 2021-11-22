Депутаты Думы областного центра рассмотрят вопрос повышения зарплат работникам «ТомскСАХ»

Труд водителей САХ, как и дворников, в городе не слишком ценится... Фото: сайт мэрии Томска

На коммунальном городском предприятии «ТомскСАХ» состоялась встреча трудового коллектива во главе с директором со спикером Думы областного центра Чингисом Акатаевым, на которой были обсуждены наиболее насущные проблемы организации, сообщил спикер в своем телеграм-канале 22 ноября.

Больше всего работников МБУ интересуют вопросы небольшой заработной платы. Как отмечает Чингис Акатаев, при выработке 164 часов водитель зарабатывает до 23 тысячи рублей в месяц. Поэтому шоферам приходится работать «за себя и за того парня», значительно перерабатывая. В таком случае можно получить 40 тысяч рублей, но это физически тяжело, поэтому в организации значительная текучка кадров. Фактически работают 460 человек из 530 штатных единиц.

В результате встречи стороны договорились, что предложения бюджетного учреждения по повышению зарплаты поступят в Думу Томска на рассмотрение городских депутатов.