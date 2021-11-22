В Томской области в этом году аграрии больше собрали овощей и вырастили свиней

Показатели сельскохозяйственной отрасли в этом году оказались неплохими... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томскстат опубликовал статистические результаты уборки урожая и показатели животноводства на территории области по состоянию на 1 ноября текущего года.

В хозяйствах всех категорий намолочено 439,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 2,4% меньше, чем на 1 ноября 2020 года.

Что касается урожая овощей открытого и защищенного грунта, то их собрано 46,2 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем на ту же дату прошлого года. Картофеля накопано 99,7 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Федеральная служба приводит показатели животноводческой отрасли. В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 76,6 тыс. голов, свиней – 268,3 тыс. голов, птицы – 4 517,4 тыс. голов. По сравнению с 1 ноябрем 2020 года поголовье свиней увеличилось на 3,8%. В то же время поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 5,2%, птицы – на 1,6%.

Отмечается, что за январь-октябрь 2021 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 133,8 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем за январь-октябрь 2020 года. Валовой надой молока снизился за этот период на 1,5% и составил 122,0 тыс. тонн.

Кроме того, производство яиц возросло на 3,9% и составило 102,4 млн. штук.