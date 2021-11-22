За десять месяцев года в Томской области построено 57 км газовых сетей

В Томской области продолжается газификация... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в текущем году построено 57 км газовых сетей, сообщила пресс-служба администрации региона. Теперь техническая возможность подключиться к «голубому топливу» появилась у 1 340 домовладений.

Интернет-портал администрации Томской области информирует о том, что завершены работы по газификации в деревне Поросино Томского района, деревне Феоктистовка Асиновского района, микрорайоне Степановка, в домах на улицах Континентальная и Контрастная в Томске, а также в селе Первомайское, городе Колпашево и селе Тогур.

Напомним о том, что в начале текущего года «Газпромом» запустил газораспределительную станцию «Победа». Теперь газ подан в более 1 000 домовладений в населенных пунктах Победа, Оськино, Лебединка в Шегарском районе.