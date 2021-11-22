Томский областной суд начал рассмотрение дела двух жителей Асино, обвиняемых в убийстве пары

Криминальные нравы, подогретые спиртным, порой пугают и доводят до суда... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский областной суд начинает рассмотрение уголовного дела двоих ранее неоднократно судимых жителей г. Асино в возрасте 49 и 43 лет, которых обвиняют в убийстве супружеской пары почти год назад, об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и СК региона.

Сайты правоохранительных ведомств информируют о том, по версии следствия, в декабре прошлого года двое знакомых распивали спиртные напитки в гостях у семейной пары в Асино. В ходе возникшей ссоры один из мужчин начал бить топором по голове хозяина дома, позже второй тем же орудием нанес удары сожительнице и потерпевшему.

Специалисты отмечают, что от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, его сожительница умерла через несколько дней в медучреждении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Томский областной суд.