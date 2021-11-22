В Сибирском ботаническом саду ТГУ в Томске зацвело редкое субтропическое растение

Посетителям Ботсада ТГУ надо заранее поставить прививку от нового коронавируса и получить QR-код. Фото: сайт ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета в областном центре зацвели очередные субтропические растения, сообщила пресс-служба вуза.

Сайт университета информирует о том, что в «царстве вечного лета» сибирской зимой зацвел энцефаляртос устрашающий. «Гость из субтропиков является древним голосеменным растением, которое появилось на планете еще до эпохи динозавров. В этот период у редчайшего в мире растения можно наблюдать большую оранжевую шишку», – рассказала руководитель экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасия Войцеховская.

Кроме того, сейчас в оранжереях ботанического сада начинают цвести и орхидеи. В коллекции СБС ТГУ насчитывается более 500 видов и сортов этих тропических и субтропических растений.

Заметим, что посетить оранжереи можно на самостоятельных экскурсиях по выходным. Посетителям необходимо иметь с собой маску и QR-код или другие подтверждающие документы.