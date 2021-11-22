В Томской области по «Сельской ипотеке» одобрено и выдано почти 500 кредитов

В Томской области сельчане активно берут ипотеку на покупку недвижимости вне городов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области в текущем году три уполномоченных банка выдали 476 кредитов по льготной «Сельской ипотеке» на покупку недвижимости в рамках госпрограммы, сообщил Аграрный центр региона 22 ноября.

«В 2021 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в уполномоченные банки региона – «Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк» – поступило 2072 заявки на предоставление льготной ипотеки. Фактически выдано 476 кредитов на сумму 902 млн рублей. Еще 399 заявок предварительно одобрены», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что основную часть в 244 кредита оформил Россельхозбанк.

Заметим, что за два года по программе «Сельская ипотека» жителям региона было выдано 1 092 кредита на сумму свыше двух миллиардов рублей.

Напомним, что программа полностью завершает свою работу 31 декабря 2024 года.