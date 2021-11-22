На поврежденных теплотрассах Томска зимой смогут поместиться более 3 тысяч котов

В советском кукольном мультфильме удава измеряли в попугаях и мартышках, в современной России километры поврежденных теплотрасс определяют в котиках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томск попал в число городов, где серьезно повреждена изоляция теплотрасс. Единицей измерения рейтинга стали замерзшие коты, которые могут согреться зимой на трубах с поврежденной теплоизоляцией, - сообщили в региональном исполкоме ОНФ в Томской области.

«ОНФ опубликовал адреса, где большие организованные группы котов могут согреться в зимний сезон 2021–2022 годов. 10-е место в списке таких адресов занял город Томск, где на голых теплотрассах в поселках Спутник и Светлый протяженностью порядка 950 метров могут уместить 3 тысячи 166 котов», - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что помимо поселков Светый и Спутник, проблемы с теплоизоляцией на теплотрассе протяженностью свыше 300 метров выявлены в переулке Баранчуковский.

В общей сложности по итогам мониторинга за 2021 год выявлено более 66 км теплотрасс с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах России.

Укладывать утеплитель на и без того теплые трубы необходимо для того, чтобы уменьшить потери теплопроводов в отопительной системе дома или в ГВС – вода должна доставляться в конечную точку с заданной температурой; не допустить замерзание труб с холодным водоснабжением зимой – именно утеплитель решает, замерзнет вода в трубах или нет.