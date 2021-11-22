Житель Парабельского района не желая платить 120 рублей за поездку в такси, пообещал расправиться с водителем

Поездка стоимостью 120 рублей закончилась угрозой расправы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Томской области направлено уголовное дело об угрозе убийством водителю такси из-за нежелания оплачивать проезд, инцидент произошел в Парабельском районе, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Парабельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного 21-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», - говорится в сообщении ведомства.

По версии дознания, в октябре 2021 года 21 – летний житель района воспользовался услугой такси, стоимость поездки составила 120 рублей. Пассажир заявил, что деньги находятся у него дома и попросил водителя подождать, пока он принесет нужную сумму.

Однако, в действительности пассажир не собирался платить за проезд, вместе денег он принес к машине пневматическую винтовку. Далее злоумышленник приставил оружие к лицу водителя и потребовал немедленно уехать.

Водитель уехал с места событий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Парабельского судебного участка Томской области.