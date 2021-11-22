Жители Томской области хотели бы зарабатывать чуть более 40 тысяч рублей в месяц

Зарплатные ожидания томичей ниже, чем у жителей двух столиц, но выше чем, например, в Барнауле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У томичей зарплатные ожидания ощутимо ниже, чем у остальных россиян, сообщает служба исследований hh.ru, проанализировавшая более двух миллионов резюме.

«Первое место в рейтинге зарплатных аппетитов ожидаемо заняла Москва – местные соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 76 405 рублей. Ожидания московских работников на 45% выше, чем в среднем по России», - говорится в сообщении крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

На втором месте оказались соискатели из Санкт-Петербурга, они хотели бы зарабатывать в среднем 54 498 рублей. На третьем месте – соискатели из Екатеринбурга с зарплатными ожиданиями в 45 706 рублей.

Томск занял в рейтинге зарплатных надежд двенадцатое место, у нас в регионе ожидания работников составляют 40 504 рублей, что на 23% ниже, чем у россиян в целом.

В hh.ru также выяснили, что на самые высокие зарплаты в Сибири претендуют соискатели из Новосибирска, сумма - 44 654 рублей. Самые скромные зарплатные аппетиты – у жителей Барнаула, в среднем они рассчитывают на 34 533 рубля.

Другая российская платформа по поиску работы SuperJob провела опрос на тему достойного размера пенсии.

Выяснилось, что достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц.

Достойным размером пенсии среднестатистический житель Томска считает 40,6 тыс. руб. в месяц.