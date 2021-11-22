За незаконную организацию азартных игр в Северске и Томске будут судить преступную группу из 7 человек

Томская область не входит в список игорных зон, созданных на территории РФ. Тем не менее, сообщники открыли два игровых зала в Северске и один в Томске. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области начинается судебный процесс в отношении преступной группы, занимавшейся организацией азартных игр в Северске и Томске; незаконная структура состояла из семи человек, сообщил региональный СК.

«По версии следствия, в период с января 2018 года по октябрь 2020 года житель ЗАТО Северск создал организованную преступную группу из числа ранее знакомых ему лиц, имевших опыт работы в сфере азартных игр, с целью незаконного обогащения путем организации и проведения азартных игр», - говорится в сообщении.

Томская область, напомним, не входит в список игорных зон, созданных на территории РФ. Тем не менее, сообщники открыли два игровых зала в Северске и один в Томске.

В СК также уточнили, что в игровых залах были установлены персональные компьютеры с игровыми консолями. Азартные игры проводились под видом биржевых, для чего было установлено соответствующее программное обеспечение.

В октябре 2020 года преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обысков по всем трем адресам были изъяты игровые автоматы, рулетка, столы для «покера» и 58 единиц игровой техники.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд Северска для рассмотрения по существу.

В России на данный момент четыре официальных игорных зоны: «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» во Владивостоке.