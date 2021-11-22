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Общество22 ноября 2021 6:03

Фотограф оживил и раскрасил кинохронику, сделанную в Томске более ста лет назад

На отреставрированных кадрах запечатлены горожане и площадь перед «Второвским пассажем»
Елена Андреева
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На кадрах отреставрированной кинохроники, коляски, запряженные лошадьми, движутся по участку нынешнего проспекта Ленина от здания БКЗ до «Тысячи мелочей», сто лет назад магазин назывался «Второвским пассажем».

На кадрах отреставрированной кинохроники, коляски, запряженные лошадьми, движутся по участку нынешнего проспекта Ленина от здания БКЗ до «Тысячи мелочей», сто лет назад магазин назывался «Второвским пассажем».

Фото: Ксения Высотина

Спортивный фотограф Дмитрий Шуба оживил и раскрасил кадры кинохроники, сделанной в Томске более ста лет назад. Посмотреть на город начала 20 века можно на странице фотографа в соцсетях.

- Всегда любил историю. И сейчас очень рад, когда получается поработать со старыми кадрами при создании какого-либо сюжета – написал Шуба, комментируя свою работу.

Видео на страничке Дмитрия длится несколько секунд, снималось оно в районе нынешнего магазина «Тысяча мелочей», тогда магазин назывался «Второвским пассажем». В кадре прохожие и несколько запряженных лошадьми колясок.

Дмитрий Шуба также добавил, что на видео, которое он освежил и обработал, самая первая кинохроника Томска, сделанная англичанами более ста лет назад.

«Во времена немого кино такие съемки были редкостью, поэтому, даже такие кадры не очень высокого качества и без звука очень ценны. Но сейчас, с помощью современных технологий, можно значительно улучшить любое видео, рассмотреть детали и представить, как выглядел город более века назад», - добавил фотограф.

Дмитрий Шуба хорошо известен в Томске, прежде всего, болельщикам ФК "Томь". Шуба - специалист пресс-службы томского футбольного клуба, он - автор многих фотографий, связанных с томским футболом.