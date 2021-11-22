Небольшое повышение температуры нельзя считать неожиданной реакцией. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области тяжелой формой COVID-19 стали болеть подростки. Об этом рассказала на прямом эфире о вакцинации детей от коронавирусной инфекции в инстаграме начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения по Томской области Светлана Рубейкина.

- В первую очередь заражаются и плохо переносят COVID-19 дети с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями, - рассказала Светлана Рубейкина.

На прямом эфире обеспокоенные родители задали вопрос, кто будет нести ответственность, если после вакцинации от COVID-19 у ребенка ухудшится состояние здоровья.

Начальник отдела акушерской и педиатрической помощи заявила, что любому ребенку окажут помощь и проведут определенные исследования. Небольшое повышение температуры нельзя считать неожиданной реакцией. В любом случае, при ухудшении состояния проводится эпидрасследование, и, если ухудшение действительно связано с прививкой, даже выплачивается компенсация.

Помимо этого, Светлана Рубейкина отметила, что в регионе пошел спад заболеваемость ОРВИ. Поэтому уже наступило благоприятное время для вакцинации от гриппа.

Ранее также сообщалось, что томичам рассказали, когда можно прививать их детей от гриппа после перенесенного COVID-19.