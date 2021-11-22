Томичам рассказали, когда лучше всего прививать детей от гриппа после перенесенного COVID-19

Прошлые волны коронавирусной инфекции дети перенесли легче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томичам рассказали, когда можно прививать их детей от гриппа после перенесенного COVID-19. Ставить прививку можно через 3-4 месяца после выздоровления, сообщила начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения по Томской области Светлана Рубейкина на прямом эфире в инстаграме.

- Если ребенок легко перенес коронавирусную инфекцию, то через 3-4 месяца после выздоровления можно ставить вакцину. Если ребенок средне и тяжело болел, то будет решать врач-педиатр в индивидуальном порядке, - заявила Светлана Рубейкина.

Также начальник отдела акушерской и педиатрической помощи добавила, что прошлые волны коронавирусной инфекции дети перенесли легче.

Напомним, что ранее сообщалось, как на стационарном лечении в больницах Томской области с новой коронавирусной инфекцией сейчас находятся 32 ребенка, в том числе 20 детей в Томске.