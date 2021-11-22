Жители Томской области беспокоятся за лебедя, который остался на полынье

«У лебедя на хвосте зима», значит, скоро можно ожидать оттепель. Фото: соцсети.

Жители Шегарского района Томской области беспокоятся за лебедя, который остался на полынье. На прошлой неделе в соцсетях появилась фотография, где на замерзшем водоеме плавает птица.

- Походу с крыльями, что- то случилось, раз не улетает, - поделился своим мнением томич под фотографией.

Однако, представитель областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Истомин не видит поводов для беспокойства. Эксперт заявил, что лебедь здоров и с ним все нормально.

- Они перелетные и часто встречаются в Томской области именно в этот период. Пословица даже есть такая: «У лебедя на хвосте зима», значит, скоро можно ожидать оттепель, - рассказал Анатолий Истомин.

Напомним, как в этом году томские спасатели уже сняли с поверхности Белого озера слабевшую утку.