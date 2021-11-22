В момент ДТП в салоне отечественного автомобиля никого не было. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В минувшие выходные на томской трассе водитель Kia врезался в полицейскую машину. В результате ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево в сторону города Томска в районе 128 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства», - говорится в сообщении.

Далее в полиции рассказали, что водитель Kia для того, чтобы избежать столкновения, произвел резкое торможение, в результате чего потерял контроль над управлением автомобиля, выехал по полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со автомобилем LADA-219010, стоящим на обочине с проблесковыми маячками.

Отмечается, что в момент ДТП в салоне отечественного автомобиля никого не было.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобилям причинен материальный ущерб. А сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.