Средний житель Томска, продав свою квартиру, сможет купить в столице около 14 «квадратов»

Эксперты: цены на недвижимость в Москве росли хоть и быстрыми темпами, но все же медленнее, чем в регионах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продав квартиру в Томске, среднестатистический житель нашего города сможет приобрести 14,4 квадратных метра на «вторичке» в Москве. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», которые провели исследование по 69 крупным городам России.

В этом рейтинге возможностей Томск оказался на 31-м месте. Покупка жилья в столице обойдется томичу, продавшему свою квартиру, примерно в 4 млн 085 тыс. руб. Среди сибирских регионов немного выше в списке Новосибирск (гипотетические 17,6 кв. м) и Красноярск (15,4 кв. м); ниже – Омск (12,9 кв. м) и Кемерово (12,3 кв. м).

– Для расчетов были взяты средняя стоимость квартир на вторичном рынке по городам и средняя цена квадратного метра в Москве, составляющая сейчас, по данным Mirkvartir.ru, 283 239 руб. без учета элитного сегмента, – говорится в сообщении портала. – Выяснилось, что больше всего московских «квадратов» купит житель Сочи, где цены на недвижимость нынче самые высокие в стране, если не считать столицы. Он сможет приобрести полноценную однокомнатную квартиру – 43 кв. метра.

Петербуржец, продав свою квартиру в городе на Неве, купит в Москве малогабаритную «однушку» – 35 кв. м. Жителям Севастополя, Владивостока, Московской области, Казани, Калининграда, Хабаровска и Сургута по карману квартира-студия размером 20-28 «квадратов». А вот собственники квартир из Нижнего Тагила и Кургана по московским ценам смогут приобрести только 7,1 кв. м и 8,3 кв. м соответственно.

– В среднем россиянин сможет купить 15,8 кв. м в Москве. Это на 1,3 кв. м больше, чем два года назад, когда среднестатистический гражданин нашей страны мог приобрести 14,5 кв. м в столице, – отметил Павел Луценко, гендиректор федерального портала «Мир квартир». – Дело в том, что цены на недвижимость в Москве росли хоть и быстрыми темпами, но все же медленнее, чем в регионах: по нашим данным, 26% против 35% (на «вторичке» за два года).