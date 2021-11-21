Найден, в безопасности: томская полиция обнаружила 12-летнего подростка в Октябрьском районе

12-летний томич Кирилл Батц найден живым и здоровым в воскресенье, 21 ноября, после двухдневного отсутствия дома. Полиция благодарит всех за помощь в его поисках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудниками полиции установлено местонахождение ранее пропавшего Батц Кирилла 2009 года рождения, сообщила в воскресенье, 21 ноября, пресс-служба регионального УМВД. Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Законные представители мальчика привлечены к административной ответственности.

Ранее «КП-Томск» сообщала о том, что Кирилл 19 ноября около 18.00 ушел из дома по ул. Мичурина и не вернулся.

«Сегодня около 16 часов 40 минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе несения службы по охране общественного порядка установили местонахождение несовершеннолетнего, который находился на одной из улиц в Октябрьском районе. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении подростка противоправных действий не совершалось. Он доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району и будет передан законным представителям», - говорится в сообщении управления в соцсети ВКонтакте.

Добавляется, что сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Законные представители привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района для принятия решения.

- Благодарим всех неравнодушных граждан, представителей средств массовой информации за помощь в проведении поисковых мероприятий, - отметили в полиции.