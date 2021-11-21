В Томской области зарегистрировано 288 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, 23 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 254 человек. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 21 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 53 546 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 23 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 254 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,08. В коечном фонде свободно 28,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 970 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 252 пациента скончались, 36 414 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 331 158 человек, 264 095 скончались, 7 919 250 выздоровели.