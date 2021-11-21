Томская полиция просит помочь в поиске 12-летнего мальчика

12-летний Кирилл ушел из дома по ул. Мичурина в Томске в пятницу, 19 ноября, и до сих пор не вернулся. Полиция просит горожан помочь. Фото: страница регионального УМВД в соцсети ВКонтакте.

Управление МВД России по Томской области на своей странице ВКонтакте сообщает о том, что 19 ноября около 18.00 ушел из дома по ул. Мичурина и до настоящего времени не вернулся Батц Кирилл 2009 года рождения. Полиция просит томичей помочь в поисках мальчика.

Приметы Кирилла: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, левый глаз косит вправо

Был одет в шапку черную, куртку зеленую с желтыми замками на карманах, на капюшоне мех коричневый, брюки болоньевые синие, ботинки черные.

Томичей, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит обратиться в дежурную часть областного УМВД по телефонам: «02», «112», 83822271220, 795002.

Ранее сообщалось о пропаже 17-летнего жителя с. Чердаты Томской области. О его местонахождении полиция пока не сообщала