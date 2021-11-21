В Стрежевом Томской области пострадавшие в ночном ДТП попали в больницу

В Стрежевом Томской области около полуночи с 20 на 21 ноября в аварии пострадало два человека, которым пришлось ехать в медицинское учреждение. Фото: сайт УМВД России по Томской области ВКонтакте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с двумя пострадавшими 20 ноября 2021 года в районе дома 402а по ул. Строителей в Стрежевом, сообщает 21 ноября пресс-служба регионального УМВД на своей странице в соцсети ВКонтакте.

- По предварительным данным, около 23.55 (20 ноября 2021 года – прим. ред.) водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем «Тойота», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, совершил съезд с проезжей части, наехав на припаркованные «Хендай» и «Киа Рио», - рассказали в областном УГИБДД.

В полиции уточнили: водитель и пассажир автомобиля "Тойота" 1993 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Сейчас сотрудниками управления проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств стрежевского ДТП.