Погода в Томске и области 21 ноября 2021 – пасмурно, тепло и без существенных осадков

Сейчас за окном -8, пасмурно. Днем синоптики прогнозируют томичам теплую погоду от -3 до -5 градусов. Проведите воскресенье на свежем воздухе, приятно и с пользой. Фото В. Золотухиной.

По сведениям синоптиков, в воскресенье, 21 ноября, в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -3, -5°С. На дорогах местами гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем 0, -5°С, местами до -10°С. На дорогах гололедица.