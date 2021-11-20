«Томь» сыграет с «Акроном» при судействе Пустовойтовой

Анастасия Пустовойтова - рабочий момент. Фото: сайт m.sports.ru

На сайте championat.com появилась информация о футбольном матче между ФК «Томь» и командой «Акрон». В настоящий момент «Томь» занимает 13 строку турнирной таблицы с 29 очками. В 6 туре ФНЛ-1 сезона 2021-22 годов она обыграла нынешнего соперника со счетом 2:1 на домашнем поле. Что касается ставок на предстоящую игру, болельщики волжской команды уповают на благоприятный для «Акрона» исход матча на своем поле. Фанаты «Томи», в свою очередь, убеждены, что мастерство сибиряков не подведет.

Футбольная национальная лига объявила о назначении судей, инспекторов и делегатов на матчи 24 тура «Олимп - ФНЛ-1». На матч между «Акроном» и «Томью» главным арбитром назначена Анастасия Пустовойтова (Москва). Ей будут помогать Дмитрий Колосков из Уфы и Станислав Попков из Петрозаводска. Инспектором матча станет Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону) делегат - Полина Папыева (Москва).

Напомним, главный судья матча, А. Пустовойтова, в свое время играла за «Рязань-ТНК», а также за команду «Россиянки» в качестве защитника и полузащитника, выступала за российскую молодежную сборную, защищала цвета национальной сборной страны. В ее составе выезжала на Чемпионат Европы – 2001 и Чемпионат Мира – 2003. По завершении игровой карьеры стала арбитром футбольных матчей. В 2010 году была признана лучшим судьей России среди женщин по версии РФС. 23 марта 2012 года впервые в стране стала судьей мужского матча на молодежном первенстве между ЦСКА и «Локомотивом». На этой игре показала красную карточку игроку ЦСКА Давиду Хурцидзе за нецензурное высказывание в адрес судьи. Наконец, 3 августа 2021 года была назначена арбитром на финальный матч Швеция - Канада женского турнира Олимпийских Игр в Токио.

Томские футболисты получат возможность убедиться в беспристрастности и независимости судейства Анастасии Пустовойтовой. Матч между ФК «Томь» и командой «Акрон» состоится в воскресенье, 21 ноября, в 14.00 по московскому времени в Жигулевске. Пожелаем нашим игрокам удачи в игре на выезде.