В Томский областной суд передано дело 33-летнего томича, который обвиняется в убийстве знакомой

Алкоголь нередко доводит людей до преступления и суда... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для рассмотрения в Томском областном суде правоохранителями подготовлено уголовное дело и обвинительное заключение в отношении 33-летнего жителя областного центра. Мужчину обвиняют в убийстве знакомой и краже дорогого велосипеда, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства излагает обстоятельства дела. Как информируют специалисты, следствием установлено следующее: в апреле текущего года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании своих знакомых в заброшенном двухэтажном доме в г. Томске. По ходу этой «пьянки» между обвиняемым и потерпевшей возникла ссора из-за высказанных последней в адрес мужчины оскорблений. «Дождавшись когда потерпевшая уснула, а его знакомый покинул заброшенный дом, обвиняемый поджог легковоспламеняющиеся предметы бытового обихода и мусора. Убедившись в распространении огня, мужчина покинул здание и снаружи подпер дверь доской. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от воздействия продуктов горения», – говорится в сообщении.

Также следователи выяснили, что накануне, томич совместно со своей приятельницей, совершили хищение дорогостоящего велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Их действия причинили ущерб владельцу «двухколесного коня» в размере 40 тыс. рублей.

Отмечается, что уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Томский областной суд.