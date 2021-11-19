В Томской области чистить дороги и улицы зимой будут 373 машины спецтехники

Томская область готова к зимнему содержанию дорог. Фото: сайт мэрии Томска

В Томской области чистить дороги и улицы зимой будут 373 единицы спецтехники, эта информация прозвучала на заседании межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Рабочий орган рассмотрел актуальные сегодня вопросы готовности служб и организаций к содержанию автомобильных дорог в зимний период, сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи области Юрия Баева, всего в регионе заготовлено более 61 тыс. тонн песка и около 50 тыс. тонн песко-соляной смеси. На уборке трасс будут задействованы 373 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины, механизированные трактора, автогрейдеры и погрузчики.

Специалисты уточняют, что в Томске, по данным мэрии, к обслуживанию дорог подготовили 142 единицы техники. Кроме того, в областном центре заготовлено 214 тонн реагента, еще 112 тонн стоит в ближайшем плане закупок.