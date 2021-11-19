Бездомная собака получила протезы, созданные с использованием наработок ученых из Томского политеха

Бездомной собаке повезло встретить добрых людей после злых. Фото: instagram - zoo_sos_krd

В Новосибирске специалисты ветеринарной клиники «БЭСТ» первыми в мире установили уникальные протезы на все четыре лапы краснодарской бездомной собаке Монике. А ученые Томского политеха нанесли на эти имплантаты специальное биопокрытие для предотвращения отторжения, сообщила пресс-служба университета.

«Врачи клиники «БЭСТ» тесно сотрудничают со специалистами Томского политеха. Ученые под руководством доцента Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергея Твердохлебова разработали для ветеринарных имплантатов покрытия из фосфатов кальция. Такие покрытия уже применялись при протезировании кошек и собак», – сообщает сайт вуза.

Заметим, что бездомную дворнягу, пострадавшую от живодеров, нашли в конце прошлого года в станице Пластуновская Краснодарского края. Активисты подобрали животное и после длительной подготовки привезли Монику в Сибирь на операцию, которая была осложнена из-за деформации костей собаки.

Специалисты информируют о том, что после того, как процесс остеоинтеграции завершится, собаку будут готовить к выписке.

Удивительная история Моники так тронула известную британскую зоозащитницу Кейси, которая заявила, что готова после выздоровления забрать дворнягу к себе в Лондон.