Домашний арест отстраненного от должности томского мэра Ивана Кляйна продлен до февраля 2022 года

Суд не нашел оснований для изменения Ивану Кляйну меры пресечения на более мягкую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Срок домашнего ареста отстраненного от должности томского мэра Ивана Кляйна продлен на 3 месяца – до конца февраля 2022 года. Такое решение принял 19 ноября Советский районный суд.

«Суд не нашел оснований для изменения Кляйну меры пресечения на более мягкую. Судья удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении срока домашнего ареста Кляйна сроком на 3 месяца», - говорит в сообщении.

В ходе сегодняшнего заседания, адвокаты мэра указывали на то, что сторона обвинения полностью завершила предоставления доказательств, таким образом подсудимый уже никак не может воздействовать на свидетелей обвинения. Кроме того, защитники просили учесть состояние здоровье Кляйна, а также тот факт, что он ни разу не нарушал ранее избранную ему меру пресечения.

Как известно, Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий.

Градоначальника арестовали 13 ноября 2020 года.