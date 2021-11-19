В Томской области в 2021 году родилось более 7 тысяч детей

Мальчиков в Томской области в 2021 году родилось больше, чем девочек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 7 тысяч детей появилось на свет в Томской области в этом году, мальчиков родилось больше, чем девочек, сообщает Томскстат. Статистика представлена в преддверии отмечаемого 20 ноября Всемирного дня ребенка.

«За девять месяцев 2021 г. в Томской области родился 7121 малыш. На свет появилось 3700 мальчиков и 3421 девочка. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Томске – 3629 младенцев и Томском районе – 784», - говорится в сообщении статистического ведомства.

Цифры неумолимо свидетельствуют о сокращение рождаемости в регионе. По данным Томскстата, за 2020 год в Томской области родилось 9928 детей. Зато в последние годы в области повысилась рождаемость третьих и последующих детей на фоне сокращения рождаемости первых детей.

День ребенка - праздник, учрежденный ООН в 1954 году, он посвящен благополучию детей во всем мире.